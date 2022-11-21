Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma 21 Kasım reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma 21 Kasım reyting sonuçları

21.11.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen dizi ve yapımlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere her gün bir önceki günün reyting sonuçları yayımlanıyor. 21 Kasım Pazartesi akşamı Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Güldür Güldür, MasterChef gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 21 Kasım Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma 21 Kasım reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 21 Kasım Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 21 Kasım 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 21 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 21 KASIM PAZARTESİ

21 Kasım Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

21 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

14 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En seksi taraftar iş başında! Göğüs dekolteli forması...En seksi taraftar iş başında! Göğüs dekolteli forması...
Bikinisinin hem altı hem de üstü dar gelince...Bikinisinin hem altı hem de üstü dar gelince...
Yatak oadasından vinçle çıkartılmıştı! Değişimi şaşırttıYatak oadasından vinçle çıkartılmıştı! Değişimi şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Masterchef Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Reyting sonuçları yasak elma

En Çok Okunan Trend Haberler

Sınır tanımadı! Çırılçıplak paylaştı... Deniz kabuğuyla örttü

Sınır tanımadı! Çırılçıplak paylaştı... Deniz kabuğuyla örttü

Jakuziden paylaşınca olay oldu! Önü ayrı arkası ayrı cesur...

Jakuziden paylaşınca olay oldu! Önü ayrı arkası ayrı cesur...

Dünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdi

Dünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdi

Dönüşü muhteşem oldu! Tanga bikinisiyle poz verince...

Dönüşü muhteşem oldu! Tanga bikinisiyle poz verince...

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.