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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Kendi Düşen Ağlamaz, Mandıra Filozofu, Zengo, Adanış Kutsal Kavga, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

01.09.2023 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Ağustos reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Kendi Düşen Ağlamaz, Mandıra Filozofu, Zengo, Adanış Kutsal Kavga, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz, Mandıra Filozofu, Zengo, Adanış Kutsal Kavga, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 31 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kendi Düşen Ağlamaz, Mandıra Filozofu, Zengo, Adanış Kutsal Kavga, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 31 Ağustos Perşembe gününün reyting sonuçları...

31 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (24 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

24 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada TV8,5’da ekrana gelen “Genk-Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması”, 3.sırada “Kendi Düşen Ağlamaz” yer aldı.

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