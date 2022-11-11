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Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt 11 Kasım Cuma reyting sonuçları

11.11.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar belli oluyor. Seyirciler reyting sonuçlarını yakından takip ediyorlar. 11 Kasım Cuma akşamı televizyon ekranlarında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, İyilik, Kasaba Doktoru, MasterChef gibi yapımlar yer aldı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Kasım 2022 Cuma Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt 11 Kasım Cuma reyting sonuçları

Reyting sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. 11 Kasım Cuma günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 11 Kasım 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 11 Kasım Cuma günü reyting sonuçları...

11 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Kasım 2022 Cuma gününün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

11 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

4 Kasım reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1. sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti, 3. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.


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