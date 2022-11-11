Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt 11 Kasım Cuma reyting sonuçları

Reyting sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. 11 Kasım Cuma günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 11 Kasım 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 11 Kasım Cuma günü reyting sonuçları...

11 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Kasım 2022 Cuma gününün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

4 Kasım reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1. sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti, 3. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.



