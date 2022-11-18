Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt 18 Kasım reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 18 Kasım Cuma günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 18 Kasım 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 18 Kasım Cuma günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 18 KASIM CUMA AÇIKLANDI MI?

18 Kasım Cuma gününün reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

11 Kasım Cuma günü reyting sonuçlarına göre;

Total’de 1. sırada Star TV’de izleyici ile buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” özet bölümü, 3. sırada ise ATV’de yayınlanan “Esra Erol'da” programı yer aldı.

