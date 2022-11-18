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Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt 18 Kasım reyting sonuçları

18.11.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar merak konusu oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. 18 Kasım Cuma akşamı televizyon ekranlarında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt, İyilik, Arka Sokaklar, Kasaba Doktoru, MasterChef gibi yapımlar yer aldı. Peki, 18 Kasım 2022 Cuma Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt 18 Kasım reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 18 Kasım Cuma günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 18 Kasım 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 18 Kasım Cuma günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 18 KASIM CUMA AÇIKLANDI MI?

18 Kasım Cuma gününün reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

18 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

11 Kasım Cuma günü reyting sonuçlarına göre;

Total’de 1. sırada Star TV’de izleyici ile buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” özet bölümü, 3. sırada ise ATV’de yayınlanan “Esra Erol'da” programı yer aldı.

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