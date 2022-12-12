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Reyting sonuçları açıklandı mı? Sipahi, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı 12 Aralık reyting sonuçları

12.12.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 12 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan: Büyük Selçuklu ve MasterChef gibi yapımlar yer aldı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Aralık reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Sipahi, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı 12 Aralık reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 12 Aralık Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 12 Aralık Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 12 Aralık Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 12 ARALIK AÇIKLANDI MI?

12 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

5 Aralık Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Brezilya Güney Kore FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Japonya Hırvatistan FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Brezilya Güney Kore FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Japonya Hırvatistan FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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