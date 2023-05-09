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Reyting sonuçları açıklandı mı? Tetikçinin Oğlu, Aile, Üç Kız Kardeş 9 Mayıs 2023 reyting birincisi kim oldu?

09.05.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 9 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarında Ben Bu Cihana Sığmazam, Tetikçinin Oğlu, Aile, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Survivor gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Mayıs reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Tetikçinin Oğlu, Aile, Üç Kız Kardeş 9 Mayıs 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 9 Mayıs Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 9 Mayıs Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 9 Mayıs Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 9 MAYIS AÇIKLANDI MI?

9 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

2 Mayıs Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Aile dizisi yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aile özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

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