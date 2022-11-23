Reyting sonuçları açıklandı mı? Tuzak, Hayat Bugün, Bir Peri Masalı 23 Kasım reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 23 Kasım Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 23 Kasım Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 23 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 23 KASIM AÇIKLANDI MI?

23 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

16 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Türkiye-İskoçya Hazırlık Maçı Karşılaşması", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.

