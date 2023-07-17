REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Üvey Anne, Maviye Sürgün, Veda Mektubu 17 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 17 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 17 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 17 Temmuz Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 17 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

17 Temmuz Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

10 Temmuz günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada atv’de yayınlanan “Üvey Anne”, 3.sırada Kanal D’de ekrana gelen “Veda Mektubu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada Star TV’de yayınlanan Türk Filmi “Küçük Esnaf” yer aldı.

