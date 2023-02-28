Reyting sonuçları açıklandı mı? Veda Mektubu, Ömer, Yasak Elma 27 Şubat reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 27 Şubat Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 27 Şubat Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 27 Şubat Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 23 KASIM AÇIKLANDI MI?

27 Şubat Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

20 Şubat Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

20 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber olurken, 2. sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı sinema filmi yer aldı.



