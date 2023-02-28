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Reyting sonuçları açıklandı mı? Veda Mektubu, Ömer, Yasak Elma 27 Şubat reyting sonuçları

28.02.2023 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 27 Şubat Pazartesi günü televizyon ekranlarında Veda Mektubu, Yasak Elma, Ömer, Bir küçük Gün Işığı, Alparslan Büyük Selçuklu ve Survivor gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Şubat reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Veda Mektubu, Ömer, Yasak Elma 27 Şubat reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 27 Şubat Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 27 Şubat Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 27 Şubat Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 23 KASIM AÇIKLANDI MI?

27 Şubat Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

20 Şubat Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

20 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber olurken, 2. sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı sinema filmi yer aldı.

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