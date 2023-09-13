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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yabani, MasterChef All Star, Üç Kağıtçı 12 Eylül 2023 reyting birincisi kim oldu?

13.09.2023 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 12 Eylül Salı günü televizyon ekranlarında Yabani, MasterChef All Star, Üç Kağıtçı, Korkusuz Korkak, Kim Bu Aile gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Eylül reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 12 Eylül Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 12 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 12 Eylül Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 12 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

12 Eylül Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

5 Eylül Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada Atv'de ekranlara gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3. sırada ise Atv'de yayınlanan "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filmi yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3. sırada ise "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3. sırada ise "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" yer aldı.


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