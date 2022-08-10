REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? 9 Ağustos akşam en çok ne izlendi?

Reyting sonuçları a.ıklandı. 9 Ağustos Salı akşamı Dün akşam televizyonda çok sayıda program, dizi ve film yayınlandı. Dikkat çeken yapımların ardından çok sayıda vatandaş reyting birincisi yapımın hangisi olduğunu öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? 9 Ağustos akşam en çok ne izlendi? Ayrıntılar haberimizde...

9 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ağustos 2022 Salı akşamı günü MasterChef Türkiye, Balkan Ninnisi ve Senden Daha Güzel gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

Reyting sonuçları belli oldu.

İşte 9 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları:

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Fox TV’de ekrana gelen “Senden Daha Güzel”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Senden Daha Güzel” 3. sırada “Masterchef Türkiye”nin özeti yer aldı.

8 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

8 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları ise şu şekilde:

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Tozluyaka”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Tozluyaka” 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.





