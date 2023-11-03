REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef 2 Kasım 2023 reyting birincisi!

2 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 2 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

2 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 12. sırada Star TV’nin yeni dizisi “Sakla Beni” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Hudutsuz Sevda”, 8. sırada Star TV’nin yeni dizisi “Sakla Beni” yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN (26 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

26 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak” yer aldı.





