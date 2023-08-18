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  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star 17 Ağustos 2023 reyting sonuçları birincisi

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star 17 Ağustos 2023 reyting sonuçları birincisi

17.08.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları merak konusu oldu. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kayhan, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 17 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kayhan, MasterChef All Star'ın ekrana geldiği 17 Ağustos 2023 Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 17 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kayhan, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 17 Ağustos Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

17 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

17 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Turkiye All Star", 2. sırada TRT1'de yayınlanan “Kendi Düşen Ağlamaz", 3.sırada “FOX Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Beşiktaş - Neftci Bakü UEFA”, karşılaşması, 3.sırada “Kendi Düşen Ağlamaz" yer aldı.

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GEÇEN HAFTANIN (10 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada “Kanal D Ana Haber” yer aldı.


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