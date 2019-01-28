Reza Zarrab borcunu ödemedi! Ebru Gündeş'e haciz şoku

Zarrab'ın sahibi olduğu Büyükçekmece'deki lüks sitede bulunan 47 gayrimenkulün toplam 25 bin TL aidat borcu nedeniyle Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede Zarrab'ın, Gündeş'teki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu bildirildi. Ünlü sanatçı ise Zarrab'ınkendisinde hak ve alacağı bulunmadığı gerekçesiyle hacze itiraz etti.

EBRU GÜNDEŞ İTİRAZ ETTİ

Büyükçekmece'deki sitenin yönetimi Reza Zarrab hakkında aidat borcu nedeniyle 25 bin TL'lik icra takibi başlattı. Zarrab'a ulaşılamayınca alacaklı avukatının talebi üzerine Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede 25 bin TL borç nedeniyle Zarrab'ın Gündeş'in nezdindeki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu belirtildi. Ebru Gündeş de avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek, Rıza Sarraf'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini bildiren Gündeş, haciz kararına itiraz etti.

BÜYÜKÇEKMECE'DE 47 DAİRE