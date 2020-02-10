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Ricky Gervais Oscar'ı ti'ye aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 16:04 | Son Güncelleme

Sivri diliyle ve iğneleyici üslubuyla tanınan oyuncu Ricky Gervais, bu kez Oscar'a salladı. Ricky Gervais sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olay oldu.

Ricky Gervais Oscar'ı ti'ye aldı!

İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, sunucusuz gerçekleştirilen 92. Oscar Ödülleri ile ilgili açıklamalarıyla gündem oldu. Sosyal medyada törenini ti'ye alan Gervais, bir Twitter kullanıcısının “Eğer Oscar'ı bu gece sen sunuyor olsaydın en iyi ilk şakan ne olurdu?” sorusuna, “Eşitlikle ilgili bütün o ilham verici konuşmalarınızı duymak için sabırsızlanıyorum ve sizin bu gece burada bulunduğunuz üç saatte, düşük ücretli göçmen ev personelinizin uyumak için izin alabilecek olması harika” yanıtını verdi.

Daha önce Altın Küre töreni sırasında After Life'a değinen Gervais, bu kez de tören yerine bu dizinin izlenmesini önerdi.

Ünlü oyuncu, “Amerika! Bu gece Netflix'te binge-watch (bir dizinin bölümlerini art arda izlemek) yapıp After Life'ı izleyin. Bu dizi, insanlığın iğrenç, narsistik bir veba olduğunu fark edince öfkeli ve depresif hale gelen ve yaşama isteğini kaybeden bir adam hakkında. Ya da bunu yerine Oscar'ları izleyin ve bu duyguları ilk elden deneyimleyin” dedi.

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