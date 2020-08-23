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Ricky Martin Demet Özdemir'i takibe aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 13:29 | Son Güncelleme

10.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan oyuncu Demet Özdemir'i dünyaca ünlü Ricky Martin takibe aldı.

Ricky Martin Demet Özdemir'i takibe aldı

'Erkenci Kuş' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Demet Özdemir'in, yaşadığı aşklardan kıyafetlerine kadar her şeyi ilgiyle takip ediliyor.

28 yaşındaki oyuncu son olarak adı sürekli aşk dedikodularına karıştığı için isyan etmiş ve "kalbim boş" demişti. Şu sıralar Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Özdemir yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ekran Alıntısı

Son alarak ise dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Demet Özdemir'i takibe aldı. Özdemir de bu takibi boş çevirmedi ve takibe takip yaptı. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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