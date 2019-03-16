MAGAZİN

Ricky Martin'den dünyaya Yeni Zelanda tepkisi! Tokat gibi gözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2019 09:58 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in Yeni Zelanda'daki iki camide gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili yaptığı paylaşım büyük takdir topladı. Martin, "Tüm uluslararası medya onu saldırgan ya da radikal olarak nitelendirirken terörist diyemiyor. Neden? Çünkü o Müslüman değil." dedi.

Ricky Martin'den dünyaya Yeni Zelanda tepkisi! Tokat gibi gözler

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda da gerçekleşen ve 49 Müslümanın ölümüyle sonuçlanan hain saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu

Martin saldırının ardından yaptığı paylaşımda dünya medyasına sert eleştirilerde bulundu. Özellikle Avrupa ülkelerinin terör konusundaki iki yüzlülüğüne vurgu yapan Martin paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"ÇÜNKÜ O MÜSLÜMAN DEĞİL!"

"Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı. Tüm uluslararası medya onu saldırgan ya da radikal olarak nitelendirirken terörist diyemiyor. Neden? Çünkü o Müslüman değil."

unlu-sarkici-ricky-martin-den-dunya-medyasina-11841887_7885_m

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
'Şükret parmaksız da olabilirdin''Şükret parmaksız da olabilirdin'
Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu? Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ricky Martin Yeni Zelanda müslüman

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasmin Erbil'i kızdıran yorum: 'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 15 Mart Cuma sonuçları

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Mart Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı! Kim veda etti?

Alişan Yeni Zelanda’daki katliam sonrası programı iptal etti

Yeni Zelanda’daki katliam sonrası programı iptal etti

Kadir Doğulu'dan özlem dolu paylaşım

Kadir Doğulu'dan özlem dolu paylaşım

Kanal D’nin yeni dizisi 'Yaralı Kuşlar' ne zaman başlıyor?

Kanal D’nin yeni dizisi 'Yaralı Kuşlar' ne zaman başlıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.