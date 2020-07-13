Rıdvan Dilmen: Lig bitti

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Konyaspor-Başakşehir ve Denizlispor-Trabzonspor maçları üzerinden şampiyonluk durumunu değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, iki şampiyonluk adayının da kaybetmesi üzerine, "Bir futbol mucizesi olmazsa Başakşehir haftaya tur atar" ifadelerini kullandı.

Dilmen geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Başakşehir'in şampiyonluk fırsatı kaybetme noktasına geldiğini ama Trabzonspor'un avantajı kullanamadığı dile getirdi

Dilmen, "Başakşehir en mutlu yenilgisini aldı. Çünkü bir hafta daha eksildi. Geçen hafta %85 demişti, devre arasında biraz düşürdü ama Başakşehir büyük bir mucize olmazsa gelecek hafta tur atar. Bence lig bitti. Şampiyon hayırlı olsun. Trabzonspor o kadar kritik bir gol yedi ki. Teknik adamı eleştirmek tabii kolay ama kazanmak istediğiniz maçı kötü oyuncularla devam edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

