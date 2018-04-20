MAGAZİN

Rıdvan Dilmen ve Tuğba Dural ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

Spiker ve sunucu Tuğba Dural, uzun süredir 'Şeytan' lakaplı eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ile aşk yaşıyordu. 7 senedir birlikte olan çift ayrıldı

Rıdvan Dilmen ve Tuğba Dural ayrıldı

Başından iki evlilik geçen ve bir çocuk babası olan Rıdvan Dilmen uzun süredir sunucu Tuğba Dural ile aşk yaşıyordu. Spiker Tuğba Dural, parmağındaki yüzüğü çıkararak Rıdvan Dilmen’i terk etti.

Sözcü'nün haberine göre; şu sıralar Tuğba Dural’ın bir TV yöneticisiyle yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin kulislerinde konuşuluyor.

DAHA ÖNCE İLK KEZ SÖZCÜ GAZETESİ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

İlk olarak Sözcü tarafından ortaya çıkarılan Tuba Dural ve Rıdvan Dilmen aşkı geride bıraktığımız haftalarda resmiyet kazanmıştı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’le evlilik hazırlığında olan futbol spikeri Tuba Dural, Nişantaşı’nda objektiflere takılmıştı.

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