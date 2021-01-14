Rihanna,14 Şubat'a hazır! Seksi iç çamaşırlarını tanıttı

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendi markasının ürünlerini tanıttığı bir paylaşım yaptı

Güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı 14 Şubat paylaşımlarıyla olay oldu. Rihanna gönderisine, "Sen benim tek sevgilim değilsin" notunu düştü.

Rihanna'nın paylaşımına çok sayıda beğeni gelirken bazı kullanıcılar da videonun çok iddialı olduğunu belirtti.

32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, markasının 2019 yılındaki rekor satışı sayesinde servetini 600 milyon dolara çıkarmıştı.

YENİ AŞK YARADI

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan şarkıcı Rihanna aradığı aşkı bulmuştu. Uzun süredir arkadaş olan Rihanna ve rapçi ASAP Rocky dostluğu aşka dönüşmüştü.

