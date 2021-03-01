Rihanna bahara hazır! Çiçekli bikinisiyle sere serpe uzandı

Pandemi sürecine rağmen çalışmalara imza atan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz yıl iş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan ve ardından aradığı aşkı rapçi ASAP Rocky'de bulan Rihanna, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Markası Savage X Fenty kampanyası için çiçekli bikiniyle kıvrımlarını sergileyen Rihanna beğeni topladı.

Rihanna, pandemiden etkilenen moda markası Fenty'yi kapatma kararı almış olsa da iç çamaşırı markası Savage X Fenty ile başarıyı yakalamıştı. Marka, son aldığı yatırım desteği sayesinde 1 milyar dolarlık değere ulaştı. Bu da şirketin yüzde 150 büyümesi anlamına geliyor.



