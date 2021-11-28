Rihanna boxer giydi! Arkasını dönünce olay oldu

Pop müziğin yıllardır en başarılı isimlerinden olan Rihanna, 'Fenty Beauty' isimli güzellik markasının ardından iç çamaşırı markası 'Savage x Fenty' ile büyük başarı yakaladı.

Her sezon koleksiyonu olay yaratan 'Savage x Fenty'nin yeni yıl için parçaları tanıtıldı! Yeni yıl için bizzat iç çamaşırlarıyla poz veren Rihanna sosyal medyayı salladı.

Rihanna boxer tarzında iç çamaşırlarını sergilendi. Rihanna arkasını dönünce herkes şoke oldu. Ünlü şarkıcı önü tamamen normal ancak arkası dekolteli olan boxer'ıyla dalga konusu oldu.



