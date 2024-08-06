Rihanna büyük kanatlı kostümüyle karnavala damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı

MYNET- Geçtiğimiz yıl Forbes'un En Güçlü Kadınlar listesi'ne giren Barbadoslu şarkıcı Rihanna hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Her yaptığı olay olan ünlü isim bu defa uzun zamandır katılamadığı karnavala katıldı. 2019'dan bu yana ilk kez karnavala katılan Rihanna koronavirüs salgını ve iki hamilelik nedeniyle uzun zamandır festivallerde görünmüyordu.

HERKES ONA BAKTI

36 yaşındaki şarkıcı, renkli tüylerle kaplı göz alıcı bir kıyafetle Crop Over Karnavalı'nda görkemli bir gösteri sergiledi.

Transparan ve taşlardan oluşan kostümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rihanna bu haliyle bakana bir daha baktırdı. Ünlü ismin tarzına ise kısa sürede yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Dünyaca ünlü şarkıcıya; 'ne yapsa yakışıyor', 'yine çok iyi', 'kraliçe geri döndü' gibi yorumlar yapıldı.

Rihanna geçtiğimiz günlerde vücuduyla barışık olduğunu söyleyerek mini eteğini kaldırmıştı.