Rihanna Crop Over Festivali'ne damga vurdu

ABD'deki saldırılar sonrası Donald Trump'a atıfta bulunurak "Öyle bir dünya düşünün ki AK-47 almak vize almaktan daha kolay" sözleriyle gündeme damga vuran Rihanna bu yıl da Barbados'ta düzenlenen Crop Over Festivali'ni kaçırmadı.

Ri-Ri festivalde yine kendinden bekleneni yaptı ve oldukça ilginç bir kıyafet tercihinde bulundu.

Barbados hükümeti tarafından ülkesinin Sıra dışı ve Tam Yetkili Elçisi olarak atanan Rihanna, dev pembe tüylerle süslü kıyafetiyle festivale damga vurdu.

Crop Over adı verilen festivalde bulutsu tasarımıyla boy gösteren Rihanna, stilini yeşil göz makyajı ve gözlükleriyle tamamladı.

Barbados’ta her yıl temmuz sonu, ağustos başında hasat kutlamalarının yapıldığı festivalde ağustosun ilk Pazartesi günü Kadooment Günü düzenleniyor.

