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Rihanna'dan Filistin paylaşımı! 'Buna çıplak gözle bakamıyorum'

13.05.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Filistin arasında süren savaşta hayatını kaybeden insanlar için tepkiler giderek büyüyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna saldırılarda hayatını kaybeden insanlar için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Rihanna paylaşımında "İsrail ile Filistin arasında gördüğüm şiddetten dolayı kalbim kırılıyor!" dedi.

Rihanna'dan Filistin paylaşımı! 'Buna çıplak gözle bakamıyorum'

Dünyaca ünlü şarkıcı 95 milyonluk Instagram hesabından İsrail'e tepki gösterdi.

Şarkıcı paylaşımına "İsrail ve Filistin arasındaki şiddeti görmekten kalbim kırılıyor. Buna çıplak gözle bakamıyorum. Masum İsrail ve Filistinli çocuklar bombaların arkasına saklanıyor. 40'ın üzerince can sadece Gazze'de ölürken bunların 13'ü de masum çocuklar.

"BU DÖNGÜ BİR ŞEKİLDE KIRILMALI"

Bunun bir çözümü olmalı. Hükümetlerin aşırıcı kışkırtmasıyla masum insanların kurban edilişlerini üzgün bir şekilde izliyoruz. Bu döngü bir şekilde kırılmalı." notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Rihanna
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