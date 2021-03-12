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Rihanna, Fenty Hair ile saç bakım markası yaratıyor

12.03.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Rihanna, Fenty Hair ile saç bakım markası yaratıyor

Forbes'un müzik dünyasının en çok kazanan kadın sanatçıları listesinde zirvede yer alan Rihanna, markasına yatırımlara devam ediyor.

Moda alanında yatırımlarıyla öne çıkan ünlü şarkıcı Rihanna, pandemiden etkilenen moda markası Fenty'yi kapatma kararı almış olsa da iç çamaşırı markası Savage X Fenty ile başarıyı yakaladı. Marka, son aldığı yatırım desteği sayesinde 1 milyar dolarlık değere ulaştı. Şirketini yüzde 150 büyüten Ri-Ri şimdi de yeni bir yatırıma hazırlanıyor.

DOSYALANDI

Harpersbazaar'ın yeni dosyalanan yasal belgelere dayandırdığı habere göre; Rihanna'nın bir sonraki hamlesi Fenty Hair adlı bir saç bakım ürünleri ve aletleri serisi olacak. 3 Mart'ta dosyalanan Fenty Hair markası şekillendirme ve düzleştirme ürünlerinin yanı sıra saç rengi ve hatta saç parıltısına kadar her şeyi kapsıyor.

Fenty Hair ürünlerinin ne zaman piyasaya çıkacağına dair henüz bir bilgi yok.

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