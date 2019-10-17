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Rihanna'nın hamile olduğu iddia ediliyordu! Olay paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz ay katıldığı bir davette göbeği nedeniyle hamilelik dedikodularının odağı olmuştu. Bugün ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla imalı bir şekilde hamile olmadığını herkese göstermiş oldu.

Rihanna aile büyükleri anısına kurduğu Clara Lionel Derneği yararına her yıl düzenlediği Diamond Ball, bu yıl Eylül ayında gerçekleşmişti. Sağlık, eğitim gibi insani konularda ihtiyaç içindeki kişilere yardım eden vakfın her sene düzenlenen bağış gecesine eğlence sektöründen birçok isim katılıyor.

Geceye siyah elbisesiyle katılan Rihanna’nın göbeği ise akıllara “Hamile mi” sorusunu getirmişti.

Rihanna, Suudi sevgilisinden hamile mi?Rihanna, Suudi sevgilisinden hamile mi?

Bir süredir Suudi milyarder Hassan Jameel ile birlikte olan ünlü şarkıcı çıkan dedikodulara sessiz kalmayı tercih etmişti. Bugün ise Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla tüm dedikoduları yalanlamış oldu.

Son dönemde aldığı kilolardan büyük ölçüde kurtulan Rihanna, yayınladığı kısa videoda göbeğinin olmaması dikkatlerden kaçmadı. 31 yaşındaki şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından fazlasıyla övüldü.

Vogue dergisine verdiği röportajda Anna Wintour’un “Yakında bir bebek sahibi olmayı istiyor musun?” sorusuna, “Böyle şeyler düşünmüyorum. Bilmiyorum, Tanrı’nın planı” şeklinde cevap vermişti. Bu röportajdan sonra ise “Hamilelik dedikodularının çıkmasını dört gözle bekliyorum” şeklinde yorumlamıştı.

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