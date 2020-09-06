Rihanna'nın suratı mosmurdu! Son hali şoke etti

İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni unvanını alan Rihanna, koronavirüsten korunmak adına güvenli tatil için kesenin ağzını açmıştı. 32 yaşındaki Rihanna, New York'un gözde bölgesi Hamptons'ta bir villa kiralamış ve pandeminin bir kısmını burada geçirmişti.

Bir süredir yeni albümü erteleyen ve kendi markasına yoğunlaşan Rihanna son haliyle şaşırttı. Rihanna geçtiğimiz akşam Santa Monica'da morarmış bir suratla görüntülendi.

2009'da Chris Brown'den şiddet gören Rihanna'nın yine aynı sorunu yaşadığı düşünüldü. Şarkıcının menejeri bu iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamaya göre Rihanna bir scooter kazası geçirdi ve yüzünün üzerine düştü.

