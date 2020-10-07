Rihanna özür diledi: 'Müslüman kardeşlerimi üzdüm'

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, kurduğu Savage x Fenty markasıyla müzik kariyerinden çok modaya ağırlık vermiş durumda. Çıkardığı ürünlerle adından söz ettiren Rihanna, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir şova imza attı.

Markanın yeni ürünlerinin sergilendiği defilede Irina Shayk’tan Bella Hadid’e kadar pek çok ünlü isim podyuma çıktı. Şovun görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi toplarken, defilede kullanılan şarkılar Rihanna’nın başını ağrıttı.

Coucou Chloe’nin Doom adlı şarkısında kullanılan bazı hadisler Müslümanları rahatsız etti. Tepkiler çığ gibi büyüyünce Rihanna’dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınlayan Rihanna, “Müslüman toplumuna şovumuzda kasıtlı olmadan yapılan bu hataya dikkat çektikleri için teşekkür ederim. Daha da önemlisi içten bir şekilde özür diliyorum. Pek çok Müslüman kız ve erkek kardeşimizi üzdüğümüzün farkındayız.

Bu yüzden çok kötü hissediyorum. Tanrıya ya da herhangi bir dine saygısızlık etmek istemem. Bu şarkının çalınması çok sorumsuzcaydı. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacağından emin olacağım. Bağışlayıcılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederim” dedi.