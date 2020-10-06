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Rihanna'ya tepki! 'Bir Müslüman olarak...'

06.10.2020 15:36 | Son Güncelleme:
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Rihanna'ya tepki! 'Bir Müslüman olarak...'

Geçtiğimiz Cuma günü Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının moda defilesinde İslami bir hadis kullanan Rihanna eleştirildi. Podyumda yürüyen modellere CouCou Chloe’nin house müzik ritmleriyle mikslenmiş ve içinde hadis geçen Doom adlı şarkı eşlik etti.

Savage x Fenty’nin defilesinde İslami bir hadis kullanan Rihanna eleştirilerle karşı karşıya kaldı. 32 yaşındaki şarkıcı son yıllarda müzikten uzaklaşarak kendi markasına yoğunlaştı.

Farklı bedenlerde, farklı ülkelerden modellere yer verdiği için övülen Rihanna, defilesinin bir bölümünde çalınan remixte Müslümanlar için kutsal hadislere yer verilen bir şarkıyı kullandığı için eleştirildi.

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Londralı müzisyen CouCou Chloe tarafından yazılan Doom adlı şarkı, house müzik ritmleri içinde mikslenmiş hadisler içeriyor. Bu hareketinden dolayı Rihanna, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Bir Twitter kullanıcısı “Rihanna, içinde bir hadise yer veren şarkıyı iç çamaşırı defilesinde kullandığı için berbat durumda. İslam’ı bir estetik olarak kullanan sanatçıların nesi var? Biraz saygı gösterin” yorumunda bulundu.

Başka bir Twitter kullanıcısı ise “Bir Müslüman olarak, modellerin hadis içeren şarkı eşliğinde dans etmesine izin verdiği için Rihanna hakkında uğradığım hayal kırıklığını tarif edemem. Hadisler, peygamberimizin kutsal sözleridir ve onları iç çamaşırı defilesinde kullanamazsınız. Bu iğrenç ve son derece saygısızca” dedi.

Rihanna, kendisine yöneltilen tepkilere karşı henüz bir açıklama yapmadı.


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