Rihanna'ya tepki! 'Bir Müslüman olarak...'

Savage x Fenty’nin defilesinde İslami bir hadis kullanan Rihanna eleştirilerle karşı karşıya kaldı. 32 yaşındaki şarkıcı son yıllarda müzikten uzaklaşarak kendi markasına yoğunlaştı.

Farklı bedenlerde, farklı ülkelerden modellere yer verdiği için övülen Rihanna, defilesinin bir bölümünde çalınan remixte Müslümanlar için kutsal hadislere yer verilen bir şarkıyı kullandığı için eleştirildi.

Londralı müzisyen CouCou Chloe tarafından yazılan Doom adlı şarkı, house müzik ritmleri içinde mikslenmiş hadisler içeriyor. Bu hareketinden dolayı Rihanna, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Bir Twitter kullanıcısı “Rihanna, içinde bir hadise yer veren şarkıyı iç çamaşırı defilesinde kullandığı için berbat durumda. İslam’ı bir estetik olarak kullanan sanatçıların nesi var? Biraz saygı gösterin” yorumunda bulundu.

Rihanna is messed up for using a song with a Hadith in it to play at her LINGERIE show. What is up with artists using Islam as an aesthetic?? Have some respect.

Başka bir Twitter kullanıcısı ise “Bir Müslüman olarak, modellerin hadis içeren şarkı eşliğinde dans etmesine izin verdiği için Rihanna hakkında uğradığım hayal kırıklığını tarif edemem. Hadisler, peygamberimizin kutsal sözleridir ve onları iç çamaşırı defilesinde kullanamazsınız. Bu iğrenç ve son derece saygısızca” dedi.

As a Muslim, no words can describe how disappointed I am with @rihanna for letting her models dance to hadith!

It is so messed up to use a song with a Hadith in it to play at your LINGERIE show!#cancelrihanna #Islamophobia pic.twitter.com/TS6CdufOzg