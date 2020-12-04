Rihanna ve ASAP Rocky yakalandı! Aşk iddiası gündemdeydi

İş insanı Hassan Jameel'den ayrıldıktan sonra aşk hayatıyla ilgili açıklama yapmayan Rihanna'nın kalbi yeni bir aşk heyecanıyla çarpıyor.

Uzun süredir arkadaş olan Rihanna ve ASAP Rocky'nin aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti. Ünlü çift geçtiğimiz akşam yakalandı. New York'ta akşam yemeği yiyen çiftin keyfinin yerinde olduğu söyleniyor.

Rihanna ile ASAP Rocky'nin birlikte olduğuna dair iddialar bu yılın ocak ayında ortaya atılmaya başlanmıştı.



İddialara göre Rihanna ile Hassan Jameel, üç yıllık ilişkilerini bitirmişti. Fakat bu iddialar hakkında her iki isim de açıklama yapmadı.



