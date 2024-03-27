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    4. Riley Keogh ve Lily Gladstone'un Under The Bridge'in (Köprünün Altında) dizisinin ilk afiş yayınlandı

    Riley Keogh ve Lily Gladstone'un Under The Bridge'in (Köprünün Altında) dizisinin ilk afiş yayınlandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.03.2024 15:34
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    Başrollerini Riley Keogh ve Lily Gladstone'un paylaştığı Under The Bridge'in (Köprünün Altında) dizisinin ilk afiş yayınlandı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan mini dizinin 17 Nisan'da Hulu'da gösterime girmesi bekleniyor.

    Quinn Shephard'in yaratıcılığındaki Under The Bridge'in (Köprünün Altında) dizisinin başrollerini Riley Keogh ve Lily Gladstone üstlenirken onlara Archie Panjabi, Matt Craven, Michael Buie, Anoop Desai, Ella Dixon, Evan Rein ve Brian Markinson gibi isimler eşlik etti.

    köprünün altında

    Suç ve gerilim türündeki mini dizi arkadaşlarıyla bir partiye giden 14 yaşındaki Reena Virk isimli kızın bir anda ortadan kaybolmasının üzerine yoğunlaşıyor. 14 yaşındaki kızın cinayetiyle ilgili olarak yedi genç kız ve bir erkek çocuk suçlandı. Gizem cinayetin sır perdesi aralanmaya çalışıldı.

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