Nöbet tutan askerleri böyle taciz ettiler! Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu... "Onlar alay konusu değiller"

Amerikalı grubun yanına yaklaşan bir polise ise onları davranışlarının kabul edilemez olduğu konusunda sert bir şekilde uyardı. Polis memuru, "Pekala hanımlar, bu askerler ülkelerine hizmet ediyor. İşlerini ciddiye alıyorlar. Onlar bu tesisin korunmasından sorumludurlar, alay konusu değillerdir. Eğlendiğinizi takdir ediyorum ama o eğlenmiyor. Uzun bir günü var, bunu yapması gereken bir sürü saat var. Bu yorucu, yorucu ve sen onun canını sıkıyorsun. Bunu takdir etmiyoruz ve sizden tesisi terk etmenizi isteyeceğim.” dedi.