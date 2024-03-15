Nöbet tutan askerleri böyle taciz ettiler! Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu... "Onlar alay konusu değiller"

Londra gezisi sırasında bir grup Amerikalı turist Buckingham Sarayı'nın önünde nöbet tutan Kraliyet Muhafızı bir askeri i taciz ederken görüldükten sonra bir polis memuru tarafından cezalandırıldı.
TikTok'ta paylaşılan viral bir videoda, çoğunluğu genç kadınlardan oluşan bir grubun, sarayın dışında nöbet tutan askerle dalga geçtikleri ve ondan tepki almaya çalıştıkları anlar yer aldı. Muhafızların görev sırasında birkaç istisnai durum dışında konuşmaları ve gülmeleri tamamen yasaktır.
Görüntülerde kadınlardan oluşan grubun askere doğru bir dizi erkek ismi bağırarak ve gülerek adını tahmin etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde kadınlardan bazılarının "Sherlock Holmes" ve "Sekizinci William" gibi isimler söyledikleri duyuldu.
Amerikalı grubun yanına yaklaşan bir polise ise onları davranışlarının kabul edilemez olduğu konusunda sert bir şekilde uyardı. Polis memuru, "Pekala hanımlar, bu askerler ülkelerine hizmet ediyor. İşlerini ciddiye alıyorlar. Onlar bu tesisin korunmasından sorumludurlar, alay konusu değillerdir. Eğlendiğinizi takdir ediyorum ama o eğlenmiyor. Uzun bir günü var, bunu yapması gereken bir sürü saat var. Bu yorucu, yorucu ve sen onun canını sıkıyorsun. Bunu takdir etmiyoruz ve sizden tesisi terk etmenizi isteyeceğim.” dedi.
Yorumlarda insanlar turistleri eylemlerinden dolayı eleştirdi ve memuru kararlı eyleminden dolayı övdü.
Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Disneyland'da olduklarını sanıyorlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir Amerikalı olarak onların davranışlarından kelimenin tam anlamıyla dehşete düştüm. Saygısızlıklarından dolayı en içten özürlerimi sunuyorum" yorumunu yaptı.