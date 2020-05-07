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Riot Games Nimo TV ile anlaştı

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ESPOR  | Son Güncelleme

Riot Games, büyük ilgiyle takip edilen espor ligi yayın hakları için dünyanın en popüler oyun yayıncılığı platformlarından Nimo TV ile yayın ortaklığı anlaşmasına imza attı.

Riot Games Nimo TV ile anlaştı

Riot Games, Türkiye’nin en büyük espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) yayınları için, tamamen oyun severlere yönelik bir eğlence platformu olan Nimo TV ile yeni bir ortaklık kurdu. Nimo TV, Çin'in en popüler oyun yayıncılığı platformu olan HUYA şirketi çatısı altında bulunuyor. Nimo TV, büyük ve aktif bir yayıncılık topluluğuna sahip. HUYA'nın oyun yayıncılığındaki başarısını farklı mecralara da taşıyan platform, yetenek gösterileri, animeler ve açık hava aktiviteleri gibi diğer eğlence türlerinde de içerikler sunuyor.

Hayata geçirilen iş birliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul: "Taraftarlarımızla birlikte büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe, VFŞL’yi hayranlarımıza sunacak yeni platformlar ve dağıtım kanalları ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz. En iyi yayıncılar ve takımların yanı sıra espor ve etkinliklere dair harika içerikleri kitlemizle buluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Nimo TV Türkiye Ülke Müdürü Jay ChengJie ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Nimo TV'nin 2020 VFŞL Sezonu'nun ana ortağı olmasından mutluluk duyuyoruz. Nimo TV, Riot Games’le League of Legends severlere kaliteli bir izleyici deneyimi sunmayı hedefliyor.”

Vodafone FreeZone Şampiyonluk ligi mücadeleleri, diğer online platformlarda da yayınlanmaya devam edecek.

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