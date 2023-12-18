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  4. Rita Ora bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Arkasını dönünce olay oldu

Rita Ora bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Arkasını dönünce olay oldu

18.12.2023 11:47 | Son Güncelleme:
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Cesur tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Rita Ora iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan ünlü ismin son gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İngiliz şarkıcı Rita Ora hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Fit görünümü ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Siyah minik bikinisiyle poz veren ünlü isim arkasını dönünce de olay oldu. Rita Ora'nın cesur pozlarına sosyal medyada; 'Tek kelimeyle enfes', 'En güzeli, parıldamanı izlemeye bayılıyorum', 'Şimdiye kadar ki en güzeli' gibi yorumlar yapıldı.

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Güzel şarkıcının Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya gelen Rita Ora, 26 Kasım 1990 yılında doğdu. Babası Besnik Sahatçiu, annesi ise Vera Sahatçiu'dur.

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Arnavut olan Rita Ora, doğduktan bir yıl sonra İngiltere'ye taşındı. 32 yaşında olan şarkıcının Elana ve Don adında iki kardeşi vardır.

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