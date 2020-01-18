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  4. Rita Ora bunu hep yapıyor! Paylaşımı olay oldu

Rita Ora bunu hep yapıyor! Paylaşımı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Son dönemin parlayan yıldızlarından 29 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlarla yine gündem oldu. Güzel şarkıcının "Rita gülüyor" notuyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.

İngiliz şarkıcı Rita Ora, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Rita, bu kez koltukta uzandığı seksi pozu ile siyah askılı elbisesi ile çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı. 29 yaşındaki şarkıcının "Rita gülümsüyor" notuyla yaptığı bu paylaşımlarına yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum geldi.

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AYNA KARŞISINDA ÇIPLAK POZ

Öte yandan Rita Ora, geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği çıplak pozu takipçileriyle paylaşmıştı.

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rita ora, instagram,

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