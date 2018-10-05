Rita Ora çırılçıplak poz verdi kapak oldu!

27 yaşındaki cesur şarkıcı Rita Ora yine dikkat çekmeyi başardı! Magazin dergisi için çıplak poz veren Ora hayranlarının yine beğenisini kazandı
Cesur pozlarına devam ediyor
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Ve Rita Ora cesaret dozunu arttırdı! Bir süredir Instagram'daki seksi paylaşımlarıyla gündem olan Ora, Clash için çırılçıplak poz verdi.
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Meme ucunu iki parmağıyla kapatan Rita Ora, sadece deri bir eldiven takarak hayranlarının beğenisini topladı.
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Kapak fotoğrafı tamamen çıplak olsa da Ora dergi için verdiği pozlarda siyah kazak, siyah iç çamaşırı ve siyah kalın topuk ayakkabılarıyla pozlar verdi.
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Ora gecikmeli çıkan ikinci albümü Phoenix ile ilgili de konuştu. 'Popstar olmayı seviyorum' diyen Rita Ora açıklamasına şöyle devam etti:
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"Hayal ettiğim her şeyi yapıyorum. Albüm, yaz konserleri, gelecek yıl planları... Şimdi tam buradayım... İlk albümümle gurur duyuyorum, yoksa şimdi burada olmazdım.
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Ben şimdi sadece yaşlıyım ve daha çok şey biliyorum. Burada, şimdi farklı hissetmiyorum kendim gibi hissediyorum."
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