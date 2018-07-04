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Rita Ora'dan seksi tatil pozları

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2018 10:58 | Son Güncelleme

Rita Ora seksi bikinilerini giydi, poz verdi, beğeni topladı. Genç şarkıcı turne arasında dinleniyor

İngiliz şarkıcı Rita Ora’nın iddialı pozları kısa süre içinde hayranlarının beğenisiyle karşılandı.

Rita Ora şovunu yaptı

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Şarkıcı Rita Ora, son bir aydır İsveç, Türkiye, Dublin, New York derken dünyayı dolaşıyor ve konserler veriyordu.
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Ancak Rita bu kez çalışmaya biraz ara verdi ve annesi Vera ve arkadaşlarıyla tatile çıktı.
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Ora sarı bikinisiyle verdiği pozları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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Hem sarı hem de siyah bikinisiyle verdiği seksi pozlarla beğeni toplayan Rita Ora hayranlarından tam puan aldı.
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