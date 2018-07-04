Rita Ora'dan seksi tatil pozları

İngiliz şarkıcı Rita Ora’nın iddialı pozları kısa süre içinde hayranlarının beğenisiyle karşılandı.
Rita Ora şovunu yaptı
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Şarkıcı Rita Ora, son bir aydır İsveç, Türkiye, Dublin, New York derken dünyayı dolaşıyor ve konserler veriyordu.
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Ancak Rita bu kez çalışmaya biraz ara verdi ve annesi Vera ve arkadaşlarıyla tatile çıktı.
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Ora sarı bikinisiyle verdiği pozları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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Hem sarı hem de siyah bikinisiyle verdiği seksi pozlarla beğeni toplayan Rita Ora hayranlarından tam puan aldı.
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