MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rita Ora delik deşik elbisesiyle nefes kesti! İç çamaşırı giymedi

Rita Ora delik deşik elbisesiyle nefes kesti! İç çamaşırı giymedi

12.10.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel şarkıcı Rita Ora, bu defa delik deşik kıyafetiyle dikkatleri üzerine topladı. İç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen Ora'nın iddialı elbisesine yorum yağdı.

Rita Ora delik deşik elbisesiyle nefes kesti! İç çamaşırı giymedi

31 yaşındaki Arnavut kökenli Rita Ora, yalnızca şarkılarıyla değil, güzelliğiyle de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Delik deşik elbisesiyle nefes kesen Rita Ora, düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

Rita Ora delik deşik elbisesiyle nefes kesti! İç çamaşırsız pozuna beğeni yağdı

Rita Ora, cüretkar tarzına ''Geri döndük bebeğim'' notunu düştü.

Rita Ora delik deşik elbisesiyle nefes kesti! İç çamaşırsız pozuna beğeni yağdı

Sosyal medya kullanıcıları, Ora'ya ''Oldukça cesur'' ve ''Bomba gibisin'' tarzında övgü dolu yorumlarda bulundu.

Rita Ora delik deşik elbisesiyle nefes kesti! İç çamaşırsız pozuna beğeni yağdı

Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi bulunan Rita Ora, geçtiğimiz günlerde küvette verdiği çıplak pozla adından söz ettirmişti.

Rita Ora delik deşik elbisesiyle nefes kesti! İç çamaşırı giymedi

Güzel şarkıcı, iddialı paylaşımlarının yanı sıra, özel yaşamıyla da merak uyandırıyor.

Rita Ora delik deşik elbisesiyle nefes kesti! İç çamaşırı giymedi

Rita Ora, geçtiğimiz haziran ayında Yeni Zelandalı yönetmen sevgilisi Taika Waititi ile nişanlandığını duyurdu.

Rita Ora delik deşik elbisesiyle nefes kesti! İç çamaşırı giymedi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü modelden 18 yaşındaki kızıyla dudak dudağa paylaşım! Ünlü modelden 18 yaşındaki kızıyla dudak dudağa paylaşım!
Sözleri gündem oldu: Bugün Türkiye cahil bir ülkedirSözleri gündem oldu: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
Eski karısıyla buluştu! "Çok duygulandım"Eski karısıyla buluştu! "Çok duygulandım"
Anahtar Kelimeler:
Rita Ora sosyal medya yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

İlginizi Çekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.