Rita Ora delik deşik elbisesiyle nefes kesti! İç çamaşırı giymedi

31 yaşındaki Arnavut kökenli Rita Ora, yalnızca şarkılarıyla değil, güzelliğiyle de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Delik deşik elbisesiyle nefes kesen Rita Ora, düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

Rita Ora, cüretkar tarzına ''Geri döndük bebeğim'' notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları, Ora'ya ''Oldukça cesur'' ve ''Bomba gibisin'' tarzında övgü dolu yorumlarda bulundu.

Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi bulunan Rita Ora, geçtiğimiz günlerde küvette verdiği çıplak pozla adından söz ettirmişti.

Güzel şarkıcı, iddialı paylaşımlarının yanı sıra, özel yaşamıyla da merak uyandırıyor.

Rita Ora, geçtiğimiz haziran ayında Yeni Zelandalı yönetmen sevgilisi Taika Waititi ile nişanlandığını duyurdu.



