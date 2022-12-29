Rita Ora'nın göğüsleri bikinisine sığmadı! Plaj pozuna yorum yağdı

İngiliz şarkıcı Rita Ora, 16 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla akılları baştan aldı.

Güzel şarkıcının göğüsleri bikinisine sığmadı.

Rita Ora'nın paylaşımına çok sayıda övgü dolu yorum yapıldı.

2012 yılından beri profesyonel olarak müzikle uğraşan Rita Ora, bir süredir Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi ile aşk yaşıyor.

Kosova doğumlu yıldız, psikiyatr bir anne ve işletmeci bir babanın kızı.

Babasının sahibi olduğu barda sahne alarak şarkıcılığa başlayan Rita Ora, genç yaşına rağmen kısa sürede tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi.



