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  4. Rita Ora'nın göğüsleri bikinisine sığmadı! Plaj pozuna yorum yağdı

Rita Ora'nın göğüsleri bikinisine sığmadı! Plaj pozuna yorum yağdı

29.12.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, soğuk kış aylarında paylaştığı plaj pozlarıyla takipçilerinin içini ısıttı. İddialı pozlar veren Rita Ora'ya bikinisi küçük geldi.

Rita Ora'nın göğüsleri bikinisine sığmadı! Plaj pozuna yorum yağdı

İngiliz şarkıcı Rita Ora, 16 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla akılları baştan aldı.

Rita Ora'nın göğüsleri bikinisine sığmadı! Plaj pozuna yorum yağdı

Güzel şarkıcının göğüsleri bikinisine sığmadı.

Rita Ora'nın göğüsleri bikinisine sığmadı! Plaj pozuna yorum yağdı

Rita Ora'nın paylaşımına çok sayıda övgü dolu yorum yapıldı.

2012 yılından beri profesyonel olarak müzikle uğraşan Rita Ora, bir süredir Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi ile aşk yaşıyor.

Rita Ora'nın göğüsleri bikinisine sığmadı! Plaj pozuna yorum yağdı

Kosova doğumlu yıldız, psikiyatr bir anne ve işletmeci bir babanın kızı.

Rita Ora'nın göğüsleri bikinisine sığmadı! Plaj pozuna yorum yağdı

Babasının sahibi olduğu barda sahne alarak şarkıcılığa başlayan Rita Ora, genç yaşına rağmen kısa sürede tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi.

Rita Ora'nın göğüsleri bikinisine sığmadı! Plaj pozuna yorum yağdı

Rita Ora'nın göğüsleri bikinisine sığmadı! Plaj pozuna yorum yağdı

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Rita Ora anne ünlü şarkıcı

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