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  4. Rita Ora tatil pozlarını peş peşe paylaştı! 'Eteği düşecek gibi'

Rita Ora tatil pozlarını peş peşe paylaştı! 'Eteği düşecek gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.07.2024 12:17
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Son dönemde cesur ve iddialı seçimleri ile adından sıkça söz ettiren Rita Ora şimdi de tatil pozlarıyla olay oldu. İtalya tatilinden karelerini peş peşe paylaşan Rita Ora'nın son pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

MYNET-Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, cesur paylaşımları ve iddialı kostümleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa İtalya tatilinden kareleri ile dikkat çekti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Ünlü ismin 'İtalya mutluluk' notu ile paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Kahverengi bikini üstü ve düşük bel eteği ile poz veren Rita Ora'ya 'eteği düşecek gibi', 'eteği düşecek sandım' gibi yorumlar yapıldı.

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Son olarak yeni teklisi Ask and You Shall'ı tanıtan Rita Ora şimdilerde sezonun yorgunluğu atmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rita Ora
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