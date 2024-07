Rita Ora tatil pozlarını peş peşe paylaştı! 'Eteği düşecek gibi'

MYNET-Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, cesur paylaşımları ve iddialı kostümleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa İtalya tatilinden kareleri ile dikkat çekti.

Ünlü ismin 'İtalya mutluluk' notu ile paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Kahverengi bikini üstü ve düşük bel eteği ile poz veren Rita Ora'ya 'eteği düşecek gibi', 'eteği düşecek sandım' gibi yorumlar yapıldı.

Son olarak yeni teklisi Ask and You Shall'ı tanıtan Rita Ora şimdilerde sezonun yorgunluğu atmaya çalışıyor.