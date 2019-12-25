Mynet Trend
  3. Riyad Mahrez'i eşi Anthony Joshua ile mi aldattı? Olay iddia

Riyad Mahrez'i eşi Anthony Joshua ile mi aldattı? Olay iddia

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez'in model eşi Rita Mahrez'in gittiği gece kulübünde ünlü boksör Anthony Joshua'nın kucağına oturduğu iddia edildi.

Riyad Mahrez'i eşi Anthony Joshua ile mi aldattı? Olay iddia

Manchester City'nin 28 yaşındaki Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez'in model ve şarkıcı olan 26 eşi Rita, ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua ile, geçtiğimiz gece bir kulüpte gizli ilişki yaşadığı iddia edildi.

197

KISA SÜRE İÇİNDE YAKINLAŞTILAR

Gece kulübünde eğlenen ikili bir süre sonra yakınlaşmaya başladı. Aynı kulüpte olan bir kişi, Anthony Joshua'nın Rita'yı VIP masasına davet ettiğini, kısa süre içinde samimi olan çiftin öpüşmeye başladığını ve Rita'nın Joshua'nın kucağına oturduğunu söyledi.

151

RİTA'YI TANIYAMADI

İkiliyi gören kişi; ünlü boksörün, Rita'nın Mahrez'in eşi olduğunu fark edince hemen geri hamle yaparak Rita'dan uzaklaştığını, ikilinin daha sonra arkadaşları ile mekandan ayrıldıklarını söyledi.

102

PARTNER Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret... Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret...
Yusuf Yazıcı, cumartesi günü Roma'da ameliyat oluyorYusuf Yazıcı, cumartesi günü Roma'da ameliyat oluyor
Katja Krasavice'den Coutinho'ya olay davetKatja Krasavice'den Coutinho'ya olay davet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Premier Lig Riyad Mahrez Rita Mahrez Anthony Joshua

En Çok Okunan Trend Haberler

Kuvvetli yağış ve kar geliyor...

Kuvvetli yağış ve kar geliyor...

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Riyadın aklı varsa hemen ayrılmalı bu kadından. Belliki O yolun yolcusu.
cezayir fas elitre gibi fransız sömürgesi ülkelerde ahlak sıfır Beyoğlu bu kadınlardan geçilmiyor inanın Ruslar Romenler bunların yanında bakire kalır
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusuf Yazıcı, cumartesi günü Roma'da ameliyat oluyor

Yusuf Yazıcı, cumartesi günü Roma'da ameliyat oluyor

Katja Krasavice'den Coutinho'ya olay davet: Bana başka nerelerde gol atabileceğini göster

Katja Krasavice'den Coutinho'ya olay davet

Ezequiel Garay'ın eşi Tamara Gorro, çırılçıplak soyundu

Ünlü futbolcunun eşi çırılçıplak soyundu

Igor Tudor, Hajduk Split'te 250 bin Euro kazanacak

Tudor'un yeni maaşı şaşırttı! G.Saray'da...

Olympiakos taraftarları, VAR hakeminin evine saldırdı

Taraftarlar hakemin evine saldırdı

Wanda Nara'dan olay cinsel ilişki itirafı ve Lukaku açıklaması

Wanda Nara'dan olay seks itirafı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.