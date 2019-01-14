Rıza Esendemir'in babası yoğun bakımda!

Radyocu Rıza Esendemir'in babası Suat Esendemir, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
"GÜZEL ADAM, GÜZEL BABAM"
1.5 yıl evli kaldığı şarkıcı İrem Derici'den Mart 2016'da boşanan radyocu Rıza Esendemir'in babası Suat Esendemir, dün gece Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Suat Esendemir'in uzun süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Rıza Esendemir, Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşıp ''En yakın zamanda yoğun bakımı da atlatacağız. Güzel adam, güzel babam'' notunu düştü.
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