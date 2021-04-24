Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik aşk mı yaşıyor? Rıza Kocaoğlu Yüsra Geyik aşkı belgelendi!

Çukur dizisindeki oyunculuğu ile adından söz ettiren Rıza Kocaoğlu ve Arka Sokaklar dizisinin setinde gözler önünde büyüyen Yüsra Geyik'in birlikte olduğu iddiaları gündemi sarsmıştı. Ortaya çıkan son görüntüler ile ikilinin birlikteliği kanıtlandı.

RIZA KOCAOĞLU YÜSRA GEYİK AŞKI ORTAYA ÇIKTI! RIZA KOCAOĞLU VE YÜSRA GEYİK AŞK MI YAŞIYOR?

Çukur dizisinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu ve Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik yeni bir aşka yelken açtı. Dün akşam kameralara yakalanan ikili muhabirleri karşılarında görünce büyük panik yaşadı.

Flaşların patlamasıyla birlikte ikili neye uğradığını şaşırırken, Yüsra Geyik tanınmamak için başındaki şapka ile yüzünü kapattı. Araçtan iner inmez apar topar apartmanın yolunu tutan Rıza Kocaoğlu, gazetecilerin sorduğu hiçbir soruya cevap vermedi. Araçta olan Yüsra Geyik ise, Kocaoğlu’nun evinin önünden hızla ayrıldı.

Daha sonra Yüsra Geyik instagram hesabından Kocağlu'nun çektiği bir fotoğraf yayınladı. Rıza Kocaoğlu, oyuncu Hazal Subaşı ile ilişkisini yeni noktalamıştı.

İKİLİNİN ARASINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

İkilinin bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı öğrenildi. Rıza Kocaoğlu ile Yüsra Geyik arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Kocaoğlu, güzel oyuncudan tam 12 yaş büyük.