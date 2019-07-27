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Rize'de bir şahıs genç kızı böyle darp etti

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GÜNDEM  | 27.07.2019 16:59 | Son Güncelleme

Rize’de bir genç evinin kapısında beklediği kızı darp etti. Olay büyük tepki çekerken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de bir şahıs genç kızı böyle darp etti

Olay geçtiğimiz gün Rize Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli genç tarafından saldırıya uğrayan R.T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya attı.

KIZIN YÜZÜNE YUMRUK ATTI

Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yumrukla yüzünden ağır darbe alan R.T. bir anda bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı.

Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (İHA)

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