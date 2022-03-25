Rober Hatemo'nun acı günü! Babasını kaybetti

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası Şahin Hatemo, hayatını kaybetti.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Acı haberi Instagram hesabından duyuran menajer Haluk Şentürk, "Sevgili Rober Hatemo'nun babası, değerli büyüğümüz Şahin Hatemo vefat etmiştir. Hatemo ailesinin acısını paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

"ADIMI VEREN, ADAMLIĞIMI VEREN GİTTİ..."

Aldığı üzücü haberle yıkılan ünlü sanatçı da, "Gitti, adımı veren gitti, adamlığımı veren gitti, ömrümün bir yarısı saatini bana bıraktı da kendi gitti. Babam gitti..." ifadelerini yayınladı.

Takipçileri başsağlığı mesajlarıyla Rober Hatemo'ya destek oldu.

