Robert De Niro'nun avukatı: 'Eşinin aşırı lüks harcamalarına yetişmek için ölesiye çalışıyor'

Hollywood'un en deneyimli yüzlerinden Robert De Niro, ayrıldığı eşinin aşırı savurgan yaşam tarzına yetişmek için görünüşe göre ölesiye çalışıyor.

Page Six'in haberine göre De Niro'nun avukatı cuma mahkemede yaptığı açıklamada Grace Hightower'ın Britanyalı moda tasarımcısı Stella McCartney'nin ürünlerine ve fiyatı 1 milyon doları (yaklaşık 8 milyon TL) aşan elmas yüzüklere büyük bir "açlık" duyduğunu söyledi.

ROBERT DE NİRO'NUN VERGİ BORÇLARIYLA BAŞI DERTTE

Independent Türkiye’nin haberine göre; De Niro'nun boşanma davasıyla ilgilenen avukat ünlü oyuncunun halihazırda gecikmiş vergi borçlarıyla başının dertte olduğunu söyledi.

Avukat Caroline Krauss sanal olarak gerçekleştirilen duruşmada şu ifadeleri kullandı:

De Niro 77 yaşında ve mesleğini çok sevse de bu kadar olağanüstü bir hızda çalışmaya zorlanmaması gerekiyor. Bu ne zaman sona erecek? Hightower'ın, Stella McCartney'e duyduğu açlığa yetişmek için gelen her projeyi onaylamama ve haftada 6 gün, günde 12 saat çalışmama fırsatını ne zaman elde edecek?

Krauss, Raging Bull ve The Irishman filmlerinin yıldızına dair, "Yarın hastalanabilir ve parti sona erer" dedi. De Niro duruşmaya telefonla katılırken, Hightower videoyla bağlandı.