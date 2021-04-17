Robert De Niro'nun avukatı: 'Eşinin aşırı lüks harcamalarına yetişmek için ölesiye çalışıyor'

Hollywood'un en deneyimli yüzlerinden Robert De Niro, ayrıldığı eşinin aşırı savurgan yaşam tarzına yetişmek için görünüşe göre ölesiye çalışıyor.
Page Six'in haberine göre De Niro'nun avukatı cuma mahkemede yaptığı açıklamada Grace Hightower'ın Britanyalı moda tasarımcısı Stella McCartney'nin ürünlerine ve fiyatı 1 milyon doları (yaklaşık 8 milyon TL) aşan elmas yüzüklere büyük bir "açlık" duyduğunu söyledi.
Independent Türkiye’nin haberine göre; De Niro'nun boşanma davasıyla ilgilenen avukat ünlü oyuncunun halihazırda gecikmiş vergi borçlarıyla başının dertte olduğunu söyledi.
Avukat Caroline Krauss sanal olarak gerçekleştirilen duruşmada şu ifadeleri kullandı:
De Niro 77 yaşında ve mesleğini çok sevse de bu kadar olağanüstü bir hızda çalışmaya zorlanmaması gerekiyor. Bu ne zaman sona erecek? Hightower'ın, Stella McCartney'e duyduğu açlığa yetişmek için gelen her projeyi onaylamama ve haftada 6 gün, günde 12 saat çalışmama fırsatını ne zaman elde edecek?
Krauss, Raging Bull ve The Irishman filmlerinin yıldızına dair, "Yarın hastalanabilir ve parti sona erer" dedi. De Niro duruşmaya telefonla katılırken, Hightower videoyla bağlandı.
Hightower'ın avukatı Kevin McDonough, De Niro'nun 2018'de boşanma davası açmasından bu yana ayrıldığı eşine gönderdiği meblağı, kredi kartı harcamaları da dahil olmak üzere azalttığını öne sürdü.
Öte yandan Kraus, Hightower'ın harcamalarının son dönemde çok fazla arttığını iddia etti. Avukat, Hightower'ın 2019'da 1,67 milyon dolar (yaklaşık 13,5 milyon TL) harcadığını ve buna 1,2 milyon dolar (yaklaşık 9,5 milyon TL) değerindeki elmasın da dahil olduğunu belirtti.
Krauss ünlü oyuncunun vergi yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığını ve gelecek iki film projesinden elde edeceği gelirlerin buraya gideceğini söyledi.
De Niro ve Hightower 1997'de evlenmiş ve iki yıl sonra boşanmıştı. Sonrasında tekrar bir araya gelen çift 2004'te yeniden evlenerek bir evlilik sözleşmesi yapmıştı. Söz konusu sözleşmeye göre aktörün boşanma durumunda Hightower'a 6 milyon dolarlık bir daire, 500 bin dolar nakit ve 1 milyon dolar nafaka vermesi gerekiyor.
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