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Robert Pattison’lı The Batman filminin beklenen fragmanı yayınlandı

18.10.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alacakaranlık (Twilight) serisi ile tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Robert Pattison’un başrolünü üstlendiğini The Batman filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Sinema tarihinin efsanevi kahramanlarından biri halini alan Batman’ın son filmi için geri sayım başladı.

Sinemaseverlerin büyük bir heyecanla beklediği The Batman serisinin son halkası vizyona girmek için gün sayıyor. Matt Reeves imzalı The Batman filminin fragmanı yayınlandı. Süper kahraman denildiğinde pek çok kişinin ilk aklına gelen karakterlerden biri olan Batman (Yarasa Adam) izleyicisinin karşısına yepyeni versiyonu ile çıkmaya hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosunda Paul Dano, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro ve Peter Sarsgaard gibi isimlerin yer aldığı The Batman 4 Mart 2022’de vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Batman (Yarasa Adam)
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