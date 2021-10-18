Robert Pattison’lı The Batman filminin beklenen fragmanı yayınlandı

Sinemaseverlerin büyük bir heyecanla beklediği The Batman serisinin son halkası vizyona girmek için gün sayıyor. Matt Reeves imzalı The Batman filminin fragmanı yayınlandı. Süper kahraman denildiğinde pek çok kişinin ilk aklına gelen karakterlerden biri olan Batman (Yarasa Adam) izleyicisinin karşısına yepyeni versiyonu ile çıkmaya hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosunda Paul Dano, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro ve Peter Sarsgaard gibi isimlerin yer aldığı The Batman 4 Mart 2022’de vizyona girecek.



