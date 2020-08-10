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Robin Williams’ın son günleri belgesel oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Robin Williams'ın hayatı, vefatından tam altı yıl sonra belgesel oldu. İntihar eden sanatçının son günlerini anlatan Robin's Wish'in fragmanında David E. Kelley, "Williams'ın içinde tükenen bir şeyler vardı" dedi.

Robin Williams’ın son günleri belgesel oldu

2014 yılında intihar ederek hayatına son veren Robin Williams’ın hayatı belgesel oldu. Robin’s Wish adlı belgesel, 63 yaşında ölen sanatçının son günlerine odaklanacak. Aktörün eşi Susan Schneider Williams’ın yanı sıra arkadaşları ve meslektaşlarıyla yapılan röportajları da içeren belgesel, oyuncunun ölmeden önce mücadele ettiği nörodejeneratif bozukluğu araştıracak.

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Robin Williams’ın yaşadığı Lewy Cisimcikli Demans, hastalığın en yaygın türlerinden biri. Belgeselde yer verilen bir nöroloji profesörüne göre bu hastalık kaygıyı ve kişinin kendisine duyduğu şüpheyi artırırken sanrılara sebep oluyor.

“İÇİNDE TÜKENEN BİR ŞEY VARDI”

Belgeselin fragmanında, Williams’la çalışamn kişilerin, aktörün ölümüne giden yolda kendisi gibi olmadığı tartışılıyor. Williams’ın son televizyon dizisi The Crazy Ones’ın yaratıcısı David E. Kelley, o dönem için “Williams’ın içinde tükenen bir şey vardı” dedi.

Williams’ın eşi Susan Schneider ise “Kocam bilmeden ölümcül bir hastalıkla mücadele ediyordu. Beyninin neredeyse her bölgesi saldırı altındaydı. Kendi parçalanışını deneyimledi” şeklinde konuştu.

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