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Robot, geliştiricisini tekmeledi! Son hareketi daha da şaşırttı

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Çin’deki bir insansı robot gösterisi sırasında robotun geliştiricisine aniden tekme atması şaşkınlığa neden olurken, mühendis ikinci tekmeden de son anda kurtuldu.

Çin’de bir insansı robotun tanıtımı sırasında beklenmedik anlar yaşandı.

Robot, geliştiricisini tekmeledi! Son hareketi daha da şaşırttı 1

İKİNCİ TEKMEDEN SON ANDA KURTULDU

Gösteri esnasında robot, kendisini geliştiren mühendise aniden tekme attı. Tekmenin etkisiyle mühendisin elindeki uzaktan kumanda yere doğru savruldu. Mühendis, robotun ikinci tekmesinden son anda kaçmayı başardı. Olayda mühendisin herhangi bir şekilde yaralanmadığı belirtildi.

Robot, geliştiricisini tekmeledi! Son hareketi daha da şaşırttı 2

SON HAREKETİ SELAM VERMEK OLDU

Robot ise yaşanan kısa süreli hareketliliğin ardından dövüş sanatlarını andıran bir selam vererek gösteriyi sonlandırdı.

İşte o anlardan kareler:

Robot, geliştiricisini tekmeledi! Son hareketi daha da şaşırttı 3

Robot, geliştiricisini tekmeledi! Son hareketi daha da şaşırttı 4

Robot, geliştiricisini tekmeledi! Son hareketi daha da şaşırttı 5

Robot, geliştiricisini tekmeledi! Son hareketi daha da şaşırttı 6

Robot, geliştiricisini tekmeledi! Son hareketi daha da şaşırttı 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin robot uçan tekme
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