Robot, geliştiricisini tekmeledi! Son hareketi daha da şaşırttı

Çin’de bir insansı robotun tanıtımı sırasında beklenmedik anlar yaşandı.

İKİNCİ TEKMEDEN SON ANDA KURTULDU

Gösteri esnasında robot, kendisini geliştiren mühendise aniden tekme attı. Tekmenin etkisiyle mühendisin elindeki uzaktan kumanda yere doğru savruldu. Mühendis, robotun ikinci tekmesinden son anda kaçmayı başardı. Olayda mühendisin herhangi bir şekilde yaralanmadığı belirtildi.

SON HAREKETİ SELAM VERMEK OLDU

Robot ise yaşanan kısa süreli hareketliliğin ardından dövüş sanatlarını andıran bir selam vererek gösteriyi sonlandırdı.

İşte o anlardan kareler:



Kaynak: İHA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır